publié le 31/08/2017 à 11:42

Les couleurs ont une importance toute particulière dans la saga intergalactique Star Wars. Planètes, vaisseaux, vêtements et même sabres laser... Chaque détail est signifiant. On pourrait se demander alors ce qui pousse Luke Skywalker (toujours incarné par le mythique Mark Hamill) à s'habiller en noir, teinte des Sith, de Dark Vador, du côté obscur de la Force...



La une de Première, magazine spécialisé dans le cinéma, révèle en effet une nouvelle tenue pour le héros de la première trilogie. Mark Hamill apparaît vêtu d'une tunique sombre et d'une longue cape. Cheveux longs et gris, barbe argentée, regard inquiétant.



Une apparence assez différente de celle qui clôt Star Wars 7 : Le Réveil de la Force. Luke Skywalker était en blanc et beige, les couleurs traditionnelles du bon jedi qui a grandi sur la planète désertique de Tatooine. Serait-il en deuil ? En fuite ? Aurait-il rejoint le côté obscur ? Il faudra attendre le 13 décembre pour le savoir.

Et voici la couverture du numéro de Première de septembre-octobre avec @HamillHimself ¿¿¿



Rendez-vous en kiosques mercredi 6 septembre ! pic.twitter.com/kKeN7cmBBk — Première (@PremiereFR) 30 août 2017