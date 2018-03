publié le 27/12/2016 à 21:27

L'actrice américaine Carrie Fisher est décédée à l'âge de 60 ans. Celle qui incarnait la célèbre princesse Leia dans Star Wars ne pourra plus tourner dans les futurs épisodes. Alors que Rogue One est sorti en salle le 14 décembre dernier et que l'Épisode VIII est attendu, comment la production de Star Wars va-t-elle gérer le décès de l'actrice ?





La princesse Leia était réapparue en décembre 2015 aux côtés de Han Solo et de Luke Skywalker dans le dernier volet de Star Wars : le réveil de la Force. Son jeune visage a également été recréé par ordinateur pour une apparition dans Rogue One, le film de Gareth Edwards, qui vient de connaître un démarrage record en France.

Les théories vont bon train quant à la présence du personnage dans les prochains épisodes de la saga pas encore tournés... Alors que l'épisode IX devrait entrer en tournage dès le mois d'avril 2017, que va-t-il advenir de ce mythique personnage ? L'hypothèse qui peut d'ores et déjà être écartée est celle d'un remplacement par une autre actrice. Trop connue et réputée pour son rôle mythique, la production ne prendra sans doute pas le risque de remplacer Carrie Fisher.

Le tournage de l'épisode VIII est terminé depuis le 22 juillet dernier, le visage de Carrie Fisher sera donc bel et bien au générique. "Maintenant, il y avait des rumeurs comme quoi, sur le scénario de l'épisode VIII il était question qu'elle meurt dans le film. Est-ce que les scénaristes l'ont gardé, ça on ne sait pas", explique à RTL Arnaud Mirallès, le président de la 501ème Légion de France, l'unique association de fans costumés de la saga Star Wars.

Retourner une partie de l'épisode VIII ?

Si le personnage de la princesse Leia ne meurt pas dans l’épisode VIII, l'équipe de production pourrait bien faire comme dans Rogue One et utiliser des images de synthèses afin de reconstituer le personnage par ordinateur pour les films à venir.



Les scénaristes pourraient décider de faire mourir le personnage de la princesse afin de dissimuler le décès de l'actrice. Tout dépendra de l'importance du personnage de Leia dans cette nouvelle trilogie. Si elle ne tenait qu'un rôle accessoire ou si sa mort a déjà été filmée pour l'épisode VIII, la production n'aura pas de grandes difficultés. Si, en revanche, Leia (qui est la mère du nouveau méchant Kylo Ren) devait tenir un rôle crucial, il n'est pas inenvisageable que l'épisode VIII soit en partie repensé, voire, retourné, pour rendre hommage à Carrie Fisher et stabiliser le scénario de la saga.