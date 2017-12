publié le 15/12/2017 à 15:48

RTL Super passe du côté de l'Alliance Rebelle. À l'occasion de la sortie de Star Wars 8, nous avons rencontré à Londres Oscar Isaac, l’interprète de Poe Dameron - le pilote émérite de l'Alliance - et Laura Dern, l'actrice qui incarne l'Amirale Holdo, une des nouvelles héroïnes du film.



Le temps d'une interview, ils ont tous les deux évoqué leur personnage (sans spoilers). Oscar Isaac s'est attardé sur l'évolution de Poe depuis Le Réveil de La Force (épisode 7) de J.J. Abrams, tandis que Laura Dern est revenue sur son premier jour de tournage.

Laura Dern, qui s'est faite connaître dans Jurassic Park dans le rôle d'Ellie Sattler, a confié que son premier jour pour Star Wars 8 avait été "extraordinaire". Et lorsqu'elle avait aperçu pour la première fois R2-D2, elle était retombée en enfance.

"Soudainement, vous êtes de nouveau une petite fille qui imagine qu’elle est dans l’espace avec un sabre laser fait avec la lampe de poche de sa mère et du papier d’aluminium. C’est extraordinaire".



Quant à Oscar Isaac, il a expliqué que son rôle avait été un vrai challenge puisqu'il ne savait pas à l'avance comment Poe allait évoluer dans la saga.



"Dans cette trilogie, le héros est souvent la personne que vous soupçonnez le moins. Mais, dans un sens, J.J. Abrams et moi avons trouvé le moyen de faire survivre et évoluer Poe, parce que nous pensions qu’il y avait de nombreuses opportunités", explique-t-il à RTL Super.