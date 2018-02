READY PLAYER ONE - Come With Me

La nouvelle bande-annonce de Ready Player One est un bonheur pour les amateurs de pop culture. En moins de 2 minutes, le prochain long-métrage de Steven Spielberg rend hommage aux grands classiques du cinéma et des jeux vidéo. De Jurassic Park à King Kong, sans oublier Hello Kitty ou encore le jeu Halo, ce trailer est un bijou visuel. Les effets spéciaux sont spectaculaires dans un monde virtuel encore jamais vu au cinéma. À quelques semaines de sa sortie (le 29 mars), Ready Player One a déjà tout ce qu'il faut pour séduire le public.



Dans cette aventure, la réalité virtuelle est la reine. En effet, notre monde est rongé par les guerres, la pauvreté et la maladie. Les populations peuvent s'échapper et devenir sur-puissant(e)s dans le monde virtuel de L'Oasis. "C’est un endroit où les limites de la réalité sont votre propre imagination", explique Wade Watts, le héros de l'histoire. Mais, lorsque le concepteur de ce lieu décède et lègue une fortune aux joueurs et joueuses sous la forme d'un jeu de piste, la guerre est déclarée...

Adapté du roman éponyme d'Ernest Cline (2011), qui signe d'ailleurs le scénario du film, Ready Player One promet une grande aventure comme aime les raconter Steven Spielberg. Une sorte de retour aux sources pour le réalisateur d'E.T, Rencontres du troisième type, A.I. Intelligence artificielle ou encore Jurassic Park.

1. Hello Kitty

Hello Kitty se balade dans le monde virtuel de L'Oasis Crédit : capture d'écran YouTube

Hello Kitty, le célèbre chat au ruban de couleur du Japon, se promène tranquillement en compagnie de ses camarades au début de la bande-annonce du film. Une touche "kawaï" (mignonne) avant d'enchaîner sur des scènes de guerre cosmiques frénétiques.

2. "StarCraft"

Protos est un héros du jeu vidéo "StarCraft" Crédit : capture d'écran YouTube

Une image peut contenir de nombreux détails cachés. Ici, le robot jaune qui se balade derrière Hello Kitty n'est autre qu'un Protos, un robot extra-terrestre du jeu vidéo StarCraft. Développé par Blizzard Entertainment (World of Warcraft, Overwatch), StarCraft est le jeu de stratégie en temps réel sur OC et consoles. Né en 1998, il met en scène plusieurs groupes d'extra-terrestres qui se livrent des batailles sans merci.

3. "Le Géant de fer"

"Le géant de fer" est un film d'animation sorti en 1999 Crédit : capture d'écran YouTube

Le Géant de fer est un film d'animation de référence. Réalisé par Brad Bird (Les Indestructibles, Ratatouille), il met en scène l'amitié improbable entre le petit Hogarth et un géant de fer dans l'Amérique des années 50. Les dessins et les références au cinéma de science-fiction ont participé à la renommée de ce long-métrage, souvent cités comme un chef d'oeuvre de l'animation old school.

4. "Stargate, la porte des étoiles"

La porte virtuelle pour entrer dans L'Oasis est une référence au film de Roland Emmerich Crédit : capture d'écran YouTube

Pour entrer dans L'Oasis, le monde virtuel de Ready Player One, il faut passer par une porte aux reflets bleutés qui rappellent bien évidemment le vortex de Stargate, la porte des étoiles. Un passage créé par une technologie extra-terrestre avancée, qui permet aux héros et héroïnes du film de Roland Emmerich (puis de la série Stargate SG-1) de découvrir la ville de Nagada.

5. "Jurassic Park"

La course poursuite entre le T-Rex et la Jeep de "Jurassic Park" est un classique de la pop culture Crédit : capture d'écran YouTube

C'est la scène mythique de Jurassic Park qui a été détournée de nombreuses fois. Dernièrement pour la finale du Super Bowl lors d'une pub pour Jeep. Jeff Goldblum reprend ainsi son rôle d'Ian Malcolm qui tente d'échapper aux griffes du T-Rex à bord de son véhicule. Un classique qui n'a pas pris une ride depuis 1993.

6. "King Kong"

Le gorille géant et le Chrysler Building Crédit : capture d'écran YouTube

Steven Spielberg rend également hommage au plus célèbre gorille du 7e art. Dans le trailer, King Kong est prêt à écraser une voiture, probablement après avoir sauté du Chrysler Building, cette immense building de New York qu'il grimpe dans ses aventures. On remarque que la version du King Kong de Ready Player One est assez proche de l'animal vu dans le premier film réalisé en 1933 par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Un classique.

7. "Halo"

Les Spartans du jeu vidéo "Halo" dans "Ready Player One" Crédit : capture d'écran YouTube

L'univers du jeu vidéo est aussi présent dans la bande-annonce. Ici, ce sont les personnages du jeu Halo, les Spartans, qui se retrouvent sur le champ de bataille. Ce sont les avatars que les héros et héroïnes de Ready Player One choisissent pour la grande bataille qui les oppose aux concepteurs de L'Oasis. Halo est une série de jeux vidéo née en 2001.



Elle met en scène une guerre interstellaire entre l'humanité et les Covenants, de redoutables extra-terrestres. Halo est rapidement devenu une référence pour le genre du FPS, c'est-à-dire les jeux de tirs à la première personne.

8. "Retour vers le futur"

La DeLorean de Doc vue dans la saga "Retour vers le Futur" Crédit : capture d'écran YouTube

La mythique voiture de Doc et Marty McFly de la saga Retour vers le futur s'invite dans la bataille de Ready Player One. Un bijou de mécanique qui permet ici au héros Wade Owen Watts / Parzival d'attaquer ses ennemis. Reste à savoir si son véhicule lui permettra comme la DeLorean de Retour vers le futur de s'aventurer dans le temps.