publié le 24/01/2018 à 08:07

C'est une figure de la science-fiction qui vient de disparaître, à l'âge de 88 ans. Ursula K. Le Guin, romancière américaine considérée comme l'une des maîtresses du genre "Fantasy", s'est évertuée tout au long de sa carrière à promouvoir ce genre, qu'elle refusait de voir relégué au second rang.



L'auteure à succès a publié plusieurs types d'ouvrages : livres pour enfants, recueils de nouvelles et de poésies... Mais c'est bien avec ses romans de science-fiction que cette anthropologue s'est mondialement fait connaître. Notamment grâce à la trilogie Terremer, qui raconte l'histoire d'un apprenti sorcier faisant face aux forces du mal. Un synopsis qui fait directement penser à la série mythique Harry Potter, parue des années plus tard sous la plume de J.K. Rowling.

De sa formation d'ethnologue, elle a axé son travail sur "l'histoire humaine, succession de crises et d'affrontements, qui sont chacun l'occasion d'un apprentissage collectif", a dit d'elle Gérard Klein, spécialiste français de la science-fiction qui a fait connaître l'oeuvre d'Ursula K. Le Guin au public francophone en publiant une partie de ses ouvrages au "Livre de Poche".

Influencée par la pensée anarchiste et taoïste

Dans ses nouvelles comme dans ses romans, groupés en cycle, l'auteure se disait influencée par la pensée anarchiste et taoïste, tente de prouver qu'il n'existe aucune solution totale et définitive ni dans la théologie, ni dans la politique, ni dans aucune science humaine, passée ou future.



Estimant ne plus avoir l'énergie suffisante pour cela, elle avait arrêté d'écrire des romans depuis plusieurs années, même si elle écrivait encore sur son blog. Sa famille a annoncé son décès mardi 23 janvier sur le compte Twitter de l'auteure à succès.

The family of Ursula K. Le Guin is deeply saddened to announce her peaceful death yesterday afternoon. https://t.co/k9kgvZCY1l — Ursula K. Le Guin (@ursulakleguin) 23 janvier 2018