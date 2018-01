publié le 23/01/2018 à 15:40

Les fans de pop culture peuvent se réjouir. Pour les Oscars 2018, leurs films préférés de 2017 de Star Wars 8 à Blade Runner se retrouvent dans la course aux statuettes. Ce 23 janvier, l'Académie des Oscars a dévoilé sa longue liste des nommés. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Star Wars 8 est l'un des films pop culture de 2017 à être le plus nommé. Des Meilleurs effets spéciaux à la musique, sans oublier le mixage, ces films généralement boudés par les Académiciens et Académiciennes ont bel et bien été sélectionné.



Le grand champion de ces nominations n'est autre que Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling et Harrison Ford. Le film, sorti en octobre 2017 est la suite de Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982. Il est nommé dans 5 catégories : effets spéciaux, photographie, montage et mixage du son, et les décors.

Star Wars 8 de son côté, qui triomphe au box-office mondial depuis un mois, est nommé dans 4 catégories : effets spéciaux, montage et mixage du son et meilleure musique. Enfin, Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn sont aussi dans la course aux Oscars pour le prix des Meilleurs effets spéciaux.

Verra-t-on l'un de ces trois films repartir avec une statuette ? Il faudra patienter jusqu'au 4 mars prochain, jour de la cérémonie qui se déroulera au Dolby Theatre de Los Angeles.