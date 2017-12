"Star Wars 8" franchit la barre du milliard de dollars de recettes

publié le 01/01/2018 à 00:03

Le succès, attendu, est au rendez-vous. Star Wars 8 : les derniers Jedi, dernier volet de la saga de George Lucas sorti le 13 décembre 2017 en France, a franchi la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde (plus de 840 millions d'euros). Ce sont les studios Disney qui ont annoncé ce triomphe dimanche 31 décembre, après seulement trois semaines d'exploitation. Et le long-métrage de Rian Johnson ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : de nouveaux revenus sont attendus avec sa sortie prochaine en Chine.





Le huitième épisode de la saga galactique a engrangé 517,1 millions de dollars (plus de 434 millions d'euros) depuis sa sortie il y a trois semaines dans les salles d'Amérique du Nord, où il reste installé à la première place du box-office, et 523,3 millions de dollars dans le monde (plus de 439 millions d'euros), selon les estimations de Disney portant jusqu'à dimanche. Star Wars 8: les derniers Jedi est également numéro 1 en Europe, d'après Disney.

Parmi les plus grands succès de l'histoire

Ces recettes en font "la 24e meilleure sortie mondiale de tous les temps" précise Disney dans un communiqué. Malgré tout, Star Wars 8 reste loin de détrôner Avatar de James Cameron, qui détient toujours le record de recettes mondiales depuis sa sortie en 2009, avec 2,7 milliards de dollars. Mais le deuxième opus de la trilogie marque quand même 2017 en décrochant la première place des meilleures sorties enregistrées en 2017 devant La Belle et la Bête, toujours selon Disney.



Star Wars: Les derniers Jedi avait engrangé 220 millions de recettes aux États-Unis et au Canada dès son premier week-end, signant la deuxième meilleure performance au box-office nord-américain pour une sortie, derrière son prequel Le Réveil de la Force.



De quoi un peu plus asseoir le succès des studios Disney, qui sont les seuls à avoir dépassé les 5 milliards de dollars de recettes mondiales au cours des trois dernières années, d'après le site spécialisé Deadline.