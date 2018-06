publié le 05/06/2018 à 13:10

Son célèbre thème musical, composé par John Williams, accompagne les fans de la saga depuis maintenant 25 ans. Le cinquième volet de la saga, Jurassic World : Fallen Kingdom sort mercredi 6 juin au cinéma en France. Un nouveau film qui n'a pas fini de nous dévoiler les mystères du royaume des dinosaures.



Dans ce nouvel épisode, l'île désormais déserte qui abrite les dinosaures, est menacée par une éruption volcanique. Les créateurs du parc décident de les exfiltrer, sauf qu'en sous-main, l'idée est de récupérer les bestioles pour les vendre au plus offrant et même de les modifier génétiquement pour en faire des armes de guerre. Owen, le gentil dresseur paléontologue et Claire, sa gentille coéquipière vont s'y opposer au péril de leur vie.

Le film explore les habituelles séquences d'action aux effets spéciaux bluffants. On y croise des centaines de dinosaures mais assez rapidement, on découvre une voie plus qu’intéressante : celle de notre responsabilité face aux dérèglements de la nature et notre fascination à tout vouloir contrôler. "C'est un nouveau monde dans lequel les dinosaures et les humains doivent coexister", explique Bryce Dallas Howard qui interprète Claire.

On retrouve à nouveau Chris Pratt qui incarne Owen, l'intrépide aventurier et grand connaisseur des dinosaures. L'acteur explique notamment l'alliage marrant et intéressant sur lequel est construit le scénario du long-métrage. "Les films de la saga Jurassic ont toujours parlé de la science, de notre capacité à imaginer, le tout au milieu de dinosaures poursuivant les gens".