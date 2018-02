publié le 05/02/2018 à 10:28

C'est une bande-annonce qui pourra donner des frissons aux fans de Jurassic Park. Pendant la finale du Super Bowl, Universal Pictures a dévoilé un nouveau trailer de Jurassic World : Fallen Kingdow. Parmi les nouvelles images à retenir, celle d'une effrayante créature aux griffes acérées. Il s'agirait d'un nouveau dinosaure, créé par une équipe de scientifiques peu scrupuleux... Quant à Claire (Bryce Dallas Howard) et Owen (Chris Pratt des Gardiens de la Galaxie), ils sont de retour sur l'île aux dinosaures de Jurassic World, pour sauver les créatures survivantes avant l’explosion du volcan.



L’histoire se déroule en effet quatre ans après les événements de Jurassic World, où le parc de luxe consacré aux dinosaures a été détruit. Et Owen va tout faire pour retrouver Blue, le Raptor qu'il a dressé dans le premier film et qui pourrait bien être l'unique allié sur pattes de nos héros. Au programme de Fallen Kingdom : hurlements, dents aiguisées et courses-poursuites dans la jungle, le tout sur une nouvelle version de la musique de John Williams.