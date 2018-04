Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

publié le 06/04/2018 à 16:19

Les héros de la galaxie très très lointaine vont débarquer sur la Croisette. Solo : A Star Wars Story, le prochain film Star Wars, consacré à la jeunesse du contrebandier Han Solo, sera présenté en avant-première mondiale pour le 71e Festival de Cannes (8 au 19 mai prochain). Le film ne fait pas partie de la sélection officielle des films en compétition, qui sera dévoilée le 12 avril prochain.



Réalisé par Ron Howard, après les renvois Phil Lord et Christopher Miller, en mai dernier, Solo : A Star Wars Story se déroulera avant les événements de La Guerre des Étoiles (épisode 4), où le héros fait équipe avec Obi-Wan Kenobi, Luke et Leia Skywalker. Le spin-off nous dévoilera, entre autres, comment Han Solo a rencontré Chewbacca, son fidèle copilote, et gagné le Faucon Millenium lors d'un jeu contre son meilleur ami Lando Calrissian.

Outre Ron Howard, le casting du film porté par Alden Ehrenreich (Han Solo), Woody Harrelson (Beckett, le mentor de Han Solo), Emilia Clarke (Qi’Ra) et Donald Glover (Lando Calrissian) est attendu sur les marches du Palais des festivals. C'est le troisième film de la saga Star Wars diffusé pendant la compétition. En 2002 et 2005, le public avait pu vibrer pour L'attaque des clones (épisode 2) et La revanche des Sith (2005).