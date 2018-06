publié le 13/06/2018 à 13:43

La Nintendo Switch deviendrait bientôt plus qu'une simple console. C'est en tout cas la rumeur qui gonfle outre-Atlantique après la conférence de Nintendo pendant l'E3, la grand-messe des jeux vidéo à Los Angeles.



C'est le site de l'enseigne américaine Best Buy, qui vend du matériel électronique, qui a dévoilé la nouvelle. Sur la page de description de la Nintendo Switch, on pouvait lire que Netflix et YouTube seraient bientôt disponibles sur la console de Nintendo. Une grande première, puisque la Switch deviendrait la première console portable à permettre aux joueurs et joueuses de regarder des films et des séries en streaming.



Face aux engouements des fans et médias spécialisés, Best Buy a évoqué "une erreur" dans un tweet du 11 juin : "C’était en réalité une erreur de notre part et nous nous excusons pour le désagrément. Bien que ce soit dans les rumeurs, nous n’avons aucune information concrète sur le quand et le comment". De son côté, Nintendo n'a pas commenté l'information.

Netflix and YouTube apparently coming to Switch, listed on Best Buy's Switch listinghttps://t.co/i8XK8LcpN5https://t.co/fqxOFxLuRn pic.twitter.com/wb7gVyQSEH — Wario64 (@Wario64) 11 juin 2018

This is indeed an error on our part and we apologize for any inconveniences. While it has been rumored to be coming, we have no solid information on if and when. ^Dave — Best Buy Support (@BestBuySupport) 11 juin 2018