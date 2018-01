publié le 18/01/2018 à 14:33

Retour au carton. En 1989, Nintendo était une entreprise japonaise célèbre pour ses cartes à jouer. Il semblerait que le désormais géant japonais du jeu vidéo retourne à cet ADN originel avec un nouveau projet baptisé "Nintendo Labo". Nintendo a imaginé des accessoires en carton à monter soi-même pour sa nouvelle console Switch. Une ambition qui a surpris, et parfois laissé perplexes, investisseurs et fans.



Tout commencera avec un simple morceau de carton, d'où les bricoleurs en herbe pourront extraire au choix une voiture ou moto, une canne à pêche, un piano miniature et même une panoplie de robot. Avant d'y intégrer la Switch pour se muer en pilote de course, pêcheur, concertiste... "Avec Nintendo Labo, construire est aussi amusant que jouer", plaide la firme de Kyoto.

> Découverte de Nintendo Labo

Lancée en mars 2017, la Switch a connu un bon départ. La maison mère de Mario, Zelda et Metroid, qui place beaucoup d'espoirs dans ce nouveau produit après des années difficiles, espère en vendre 14 millions d'ici à mars 2018, puis plus de 20 millions au cours de l'exercice 2018/19.

Il faudra attendre le 27 avril pour voir les premiers kits Nintendo Labo dans les boutiques européennes. Le kit pour créer les objets comme la canne à pêche ou le piano approchera les 70 euros. il faudra compter 80 euros pour le kit qui fera de vous un robot en carton.



Sur internet, les réactions étaient partagées, certains saluant l'innovation, d'autres jugeant le prix trop élevé "pour quelque chose qui n'est pas durable, en particulier dans les mains d'enfants". À la Bourse de Tokyo, les investisseurs ont applaudi : le titre a fini en hausse de 2,36% à 46.360 yens, sur un marché en repli.