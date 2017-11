"Un Raccourci dans le Temps" de Disney s'offre un trailer fantasmagorique

publié le 21/11/2017 à 17:03

Elle est jeune mais l'héroïne du Raccourci dans le Temps, le prochain long-métrage de Disney attendu en salles le 14 mars 2018, tient sans doute le premier grand rôle de sa carrière. Storm Reid interprète Meg Murry et elle portera ce personnage né dans une série littéraire à l'écran.



Un Raccourci dans le Temps est l'adaptation d'un roman éponyme de l’Américaine Madeleine L'Engle. Cette histoire de science-fantasy publiée en 1962, raconte les aventures d'un petit groupe d'enfants mené par Meg Murry, une jeune adolescente de 13 ans. Son père, un scientifique interprété par Chris Pine, est prisonnier d'une énergie ténébreuse entre les dimensions. Grâce au "tesseract", Meg et ses amis vont pouvoir se rendre dans la cinquième dimension et découvrir des mondes fantastiques. Un voyage que l'on peut rapprocher par ses thématique de l'œuvre de C. S. Lewis : Le Monde de Narnia.



Au casting, on retrouvera Gugu Mbatha-Raw (La Belle et la Bête, Black Mirror) dans le rôle de la mère de Meg, Reese Witherspoon (Sexe Intentions, Big Little Lies), Mindy Kaling (Ocean's Eight, Vice Versa) et la papesse de la télé américaine Oprah Winfrey dans les rôles de Moires repensées : Mesdames Qui, Lequel et Qu'est ce que c'est. elles guideront les enfants entre les dimensions avec des déclarations sibyllines. Zach Galifianakis ajoutera une touche d'humour bienvenue dans son rôle de médium.