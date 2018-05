publié le 10/05/2018 à 08:15

À quelques jours de la sortie de Deadpool 2, les cerveaux des fans commencent à s'agiter. Attendu le 16 mai dans les salles, la nouvelle aventure du sale gosse de l'écurie Marvel sera centré autour d'un jeune mutant nommé Russell. Pour le moment, on ne sait pas encore quelle est sa véritable identité, ni pourquoi Cable (Josh Brolin) veut à tout prix le neutraliser. Dans tous les cas, Deadpool (Ryan Reynolds) et sa X-Force vont protéger coûte que coûte le garçon. Attention, la suite contient de potentiels spoilers sur l'intrigue du film.



Selon un tweet du compte officiel de la 20th Fox, Russell est surnommé "Hot Stuff". Qu'on se le dise, il n'existe pas de personnages dans l'univers Marvel portant ce surnom. Par contre, il fait référence au mutant Russell Collins dont les pouvoirs sont liés à la pyrotechnie. Ce qu'on devine dans les bandes-annonces irrévérencieuses de Deapool 2, puisque le jeune garçon est entouré de flammes.

Qui est vraiment Russell Collins et pourquoi Cable veut-il à tout prix le détruire ? Passage en revue des théories possibles.

Blazing a trail for volatile teenage superheroes. #Deadpool2 #Deadpool2MovieSG pic.twitter.com/Ijp4EVAFv4 — 20th Century Fox SG (@foxsingapore) 27 avril 2018

Est-il le mutant Firefist ?

Rusty Collins est un mutant qui maîtrise la pyrotechnie Crédit : Marvel

De son vrai nom Russell, 'Rusty', Collins apparaît aussi sous le prénom de Firesfist. Il est né en 1986 dans le comics X-Factor #1. Comme ses pseudonymes l'indiquent, les pouvoirs du jeune mutant sont liés à la pyrotechnie. Il peut générer des flammes et s'en servir sous forme de rafales. Afin de ne pas être brûlé, Firefist parvient à se protéger grâce à un bouclier qu'il crée grâce à sa télépathie.





Les pouvoirs de Russell se manifestent à 16 ans lors d'une situation stressante. Pourchassé par la police, il est alors sauvé par Facteur X, une équipe formée par les cinq premiers X-Men : Cyclope (qui en est le chef), Jean Grey (alors appelée Strange Girl), Iceberg, Le Fauve et Angel. C'est grâce à Facteur X que Russell parvient à maîtriser ses pouvoirs.



Mais, il est aussi manipulé par Stryfe, le clone génétique de Cable. Firefist assassine alors de nombreux mutants. C'est pour cela que Cable, qui voyage dans le temps, pourchasse le garçon dans Deadpool 2 pour l'empêcher de devenir un redoutable tueur de mutant(e)s.

Ou la réincarnation d'Apocalypse ?

Apocalypse était le grand méchant d'"X-Men : Apocalypse" sortie en 2016 Crédit : Capture d'écran Youtube

C'est une théorie qui commence à gonfler outre-Atlantique, notamment sur le média Comic Book. Russell serait en réalité Kid Apocalypse, une réincarnation d'Apocalypse/En Sabah Nur, l'un des mutants les plus puissants de l'univers Marvel. On le découvre au cinéma dans X-Men : Apocalypse en 2016 sous les traits d'Oscar Isaac.



Dans les comics, le mutant parvient à revenir dans notre monde dans le corps d'un jeune garçon : Evan Sabahnur. Il est Surnommé "Kid Apocalypse" par les jeunes étudiant(e)s de l’Institut Charles Xavier, en raison de son apparence physique proche de celle d'Apocalypse.Très dangereux malgré son jeune âge, Evan, détient tous les pouvoirs de son prédécesseur liés au feu, il peut aussi adapter la structure de son corps à un environnement ou le transformer en arme.



Dans Deadpool 2, Cable reviendrait du futur pour neutraliser Russell avant qu'il ne devienne hors-de-contrôle et sème la mort. Il s'agirait d'une référence au comic-book Uncanny X-Force où la X-Force, dont Deapool et Wolverine sont confrontés à un dilemme : tuer Evan, alors qu'il est innocent, car il est en réalité la réincarnation d'Apocalypse.