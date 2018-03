publié le 30/11/2016 à 15:39

Ce n'est presque plus un secret : Steve Rogers ne sera plus Captain America dans Infinity War. Il faut dire que la fin de Civil War est très symbolique : après son énième combat contre Tony Stark qui lui hurle qu'il ne mérite plus de porter son bouclier, Steve Rogers le laisse tomber par terre et part au Wakanda avec Black Panther et Bucky Barnes. "En laissant tomber son bouclier, il dit adieu à son rôle. Il admet que l'identité de Captain America était en conflit avec tous les choix personnels qu'il faisait", a expliqué le réalisateur Joe Russo au Huffington Post.



Les rumeurs vont donc bon train sur son remplacement. En se basant sur les comics, les fans hésitent entre Bucky Barnes, le Faucon et le Premier Nomade. Mais, une récente photo de Sebastian Stan (Bucky) confirmerait qu'il sera bien le nouveau "Captain" dans Avengers : Infinity War. On le voit avec un bouclier de dos, avec une légende très équivoque : "Un grand merci à Casey McBroom et au Shield Labs pour m'avoir fabriqué ce bouclier. Il sera utile". Mais, en y regardant de plus près, une autre théorie fait son apparition.

"Excuse me...where's the restroom?" A big thank you and shout out to Casey McBroom @shield_labs for making this for me. Will come in handy... #wintersoldier #marvel A photo posted by Sebastian Stan (@imsebastianstan) on Nov 28, 2016 at 12:01pm PST

Un prochain Captain America et un nouveau Soldat de l'Hiver ?

Si le bouclier ressemble à celui de notre cher Steve Rogers, hormis les couleurs du drapeau américain et l'étoile au milieu, la forme et l'adamantium sont identiques. Pour autant, le #wintersoldier sème le doute sur cette photo. En vérité, on pourrait penser qu'il s'agit du nouveau bouclier du Soldat de l'Hiver, puisque l'étoile rouge est présente, comme sur son bras métallique.

Mais, il n'est pas impossible que ce bouclier serve aussi de transition pour Bucky. Ce serait une étape de plus vers son prochain rôle de Captain America. The Inquisitr a d'ailleurs révélé il y a quelques semaines que Sebastian Stan a un contrat de 9 films chez Marvel contre 6 pour Captain America. Si vous faites le calcul, c'est bien Sebastien Stan qui prendra la relève lorsque Chris Evans arrêtera son rôle après Avengers : Infinity War. Une scène coupée de Civil War montre d'ailleurs les premiers pas de Bucky en tant que Captain America lorsqu'il s’empare du bouclier pour combattre Rhodes.

Un choix fidèle aux comics

Bucky en tant que Captain America Crédit : Marvel

Que ce soit au cinéma ou dans les comics, Bucky Barnes est le meilleur ami de Steve Rogers. D'ailleurs en 2008, dans The Death of Captain, à la suite de Civil War, c'est Bucky qui est désigné comme nouveau Captain par Steve lui-même dans une lettre posthume. Si Steve Rogers revient plus tard (Captain America : Reborn, 2009) et reprend son rôle, c'est de nouveau Bucky qui le remplace en 2016, lorsqu'on comprend que Steve Rogers est un agent de l'HYDRA depuis le début, même s'il a été en réalité manipulé.



Quoiqu'il en soit, il faudra patienter jusqu'à la sortie d'Avengers : Infinity of War pour découvrir qui de Bucky ou de Steve Rogers portera le célèbre bouclier. Certains rumeurs expliquent que ce dernier aura un cameo dans Thor : Ragnarok, tandis que Bucky devrait être au casting de Black Panther. Et oui, souvenez-vous que le Soldat de l'Hiver est cryogénisé au Wakanda à la fin de Civil War. Patience...