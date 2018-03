publié le 22/03/2018 à 15:19

Iron Man, Captain America, Black Widow... Les héros et héroïnes Marvel débarquent à Paris. Les 21, 23 et 24 mars, le Yoyo, l'espace modulable du Palais de Tokyo accueille les Avengers pour une exposition inédite. Elle permettra au public de découvrir en avant-première les prochaines attractions de la saison Marvel de Disneyland Paris qui démarre le 10 juin prochain. Ainsi, vous pourrez observer quatre costumes (dont celui de Black Panther) du spectacle L'alliance des Super Héros avec le bouclier de Captain America et le marteau de Thor (le Mjöllnir).



L'exposition se poursuivra avec des projections vidéos. L'occasion d'en savoir sur les spectacles L'Alliance des Super Héros, Une énergie pour demain et des Gardiens de la Galaxie avec un film d'une quinzaine de minutes.

Enfin, des expériences en réalité virtuelle vous plongera dans une chambre de l'hôtel New York, en travaux pour devenir l'hôtel des Avengers, et au cœur du Studio Théâtre du parc pour une scène de l'Alliance des Super-Héros en compagnie de Thanos, le grand méchant du film Avengers : Infinity War.