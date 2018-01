publié le 03/01/2018 à 15:27

Entre Coachella et les artistes français, l'histoire d'amour est ancienne et marquée par une grande fidélité. Le festival, qui a lieu chaque année dans la petite ville sèche d'Indio dans la vallée de Coachella, non loin de Los Angeles, affectionne les talents "made in France".



Pour la programmation de la prochaine édition 2018, beaucoup ne verront que les têtes d'affiche, les immenses Beyoncé, Eminem et The Weeknd qui écraseront de leur présence les dizaines d'artistes aussi en représentation. Cependant, les festivaliers amoureux de la Californie pourront apprécier quelques talents bien de chez nous.



Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre fera sa première apparition sur la scène californienne. Le jeune DJ prodige Petit Biscuit, le rappeur afro-trap MHD ou encore le duo féminin Ibeyi se chargeront de montrer toute l’amplitude et la diversité de la nouvelle scène musicale française, exigeante et efficace.

> Petit Biscuit - You (Official Audio)

La musique française exportable

La scène californienne a le nez pour récupérer les artistes les plus "hype" de la scène française. Ces Français s'exportent souvent très bien grâce à un usage immodéré de la langue anglaise, des mélodies douces aux oreilles internationales et une rythmique idéale pour faire bondir les festivaliers.



Les Daft Punk ont représenté la "French touch" à plusieurs reprises et pour la dernière fois en en 2017. Un choix qui ne surprendra pas tant le duo casqué est incontournable depuis des années et que les textes français ne caractérisent pas particulièrement l'oeuvre des Daft Punk.



Le jeune DJ Kungs était aussi là pour faire vibrer le public sur son désormais culte This Girl. Le groupe de rap PNL aurait du se produire lui aussi avant de renoncer à cause d'un problème de visa. DJ Snake, Breakbot, Justice, Brodinski et Madeon étaient aussi les tricolores en représentation cette année.

> Stromae Papaoutai Coachella Weekend 2

Belgique toujours, un certain Stromae était le digne représentant de la francophonie en 2015. En 2014, c'était le barbu et tatoué Yoann Lemoine - plus connu sous le pseudonyme Woodkid - qui est venu porter son Golden Age sur la scène d'Indio. À côté de ce grand nom DJ Laurent Garnier, DJ Falcon, Carbon Airways ou encore Caravan Palace étaient les autres Frenchies de la programmation.



En 2016, la programmation incluait toujours ce mélange astucieux de ce que la France a de meilleur. Christine & The Queens pour la nouvelle révélation mondiale, ses chorégraphies et scénographies stupéfiantes.

> Christine and the Queens - Full Set (Coachella 2016)

Et des artistes plus confidentiels : le groupe électro M83 porté par Anthony Gonzalez, Camille Berthomier alias Jehnny Beth et Melody’s Echo Chamber, le projet musical onirique et psychédélique de Melody Prochet.