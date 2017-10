publié le 20/10/2017 à 17:28

Soirée spéciale sur France 3. Vendredi 20 octobre, à partir de 21 heures, la troisième chaîne diffuse un documentaire de Mireille Dumas sur Véronique Sanson, Françoise Hardy et Jane Birkin. Birkin, Hardy, Sanson, une vie à aimer propose une plongée dans la vie musicale et amoureuse de ces trois chanteuses emblématiques. Passionnant, riche, foisonnant, souvent drôle, et tout aussi souvent émouvant.



Des extraits aux rajouts d'interviews, tout est réussi. Les trois grâces sont d'une franchise désarmante, la preuve avec Françoise Hardy qui est notamment revenue sur cet amour qu'elle a ressenti sur le tard. "Ça a été très utile ce démon de midi d'une certaine manière parce que ça m'a libéré de tout, a-t-elle confié au micro de RTL. C'était comme si ça me permettait de tirer un trait, qui je trouve allait tout à fait avec l'âge que j'avais. À partir d'un certain âge, il faut se calmer".