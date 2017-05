publié le 19/05/2017 à 20:19

Petite amie. C'est le nom du premier disque de Juliette Armanet, cette chanteuse de 33 ans que tout le monde s'arrache depuis la sortie de son album au début du mois d'avril. "Je suis tellement heureuse que le disque soit bien accueilli, que ce soit aussi bienveillant, a-t-elle confié au micro de RTL. Il y a une forme de délivrance quand on fait un album, on a envie que les gens se l'approprie donc je suis hyper heureuse".



Cette ancienne journaliste d'Arte, fille de Lillois musiciens et libraires, a raconté s'être intéressée à la musique très jeune. "J'ai commencé à composer à l'âge de 14/15 ans. Mes premiers émois amoureux m'ont donné du grain à moudre. Je pourrai continuer à chanter l'amour jusqu'à mes 90 ans, j'ai l'impression que tous les âges de la vie permettent de chanter l'amour".

Dans son album, tous les titres évoquent l'amour. C'est ce qui l'inspire : "L'analyse du sentiment amoureux sous toutes ses formes, une sorte de carte du tendre où l'on déploie un peu tous les émois amoureux, les sensations que ça peut susciter", a expliqué Juliette Armanet.

La nouvelle Véronique Sanson ?

Présentée par beaucoup comme la nouvelle Véronique Sanson, Juliette Armanet n'a pas manqué de saluer une telle référence. "J'adore Sanson, son charisme, son côté extrêmement punk, brûlant...". Pourtant, la chanteuse a confié ne pas avoir pensé à l'interprète d'Amoureuse, du Paradis Blanc ou encore de Besoin de personne en réalisant son disque : "Je n'y ai pas pensé une seconde. J'ai pensé à Michel Berger, Laurent Voulzy, Christophe et à Barbara mais je n'ai jamais pensé à Véronique".



Juliette Armanet et Véronique Sanson sont toutes les deux des chanteuses populaires. Une appellation qui prend beaucoup de sens pour la jeune femme. "Il faut conquérir un public qui soit hors de Paris, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça d'être une chanteuse populaire : prendre son bus faire cinq heures de route, jouer devant 50 personnes et jouer avec autant d'intensité que devant 7.000, a confié la chanteuse. C'est très prenant et très fatiguant émotionnellement mais si on ne le vit pas comme ça, autant rester chez soi".