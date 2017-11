publié le 08/11/2017 à 12:29

Encore 17 nouveaux films à voir ce 8 novembre au cinéma. À retenir, Tout nous sépare de Thierry Klifa. Une histoire tragique de famille et d'amitié, qui navigue entre industriels du sud et petites frappes de banlieue, entre chantage et règlement de compte.



Et qui tient en une révélation : le rappeur Nekfeu, dont c'est la première apparition à l'écran... Il donne la réplique à Catherine Deneuve, Diane Kruger et Nicolas Duvauchelle. Pour le reste, le film de Thierry Klifa se perd dans le genre thriller qui lui convient moins.

Prendre le large de Gaël Morel, qui aborde les délocalisations, s’annonce plus convaincant. C'est l'histoire d'Edith, ouvrière textile de 45 ans dont l'usine est transférée au Maroc... Deux choix s'offrent à elle : partir avec des indemnités ou suivre l'entreprise à Tanger. C'est la voie qu'elle va choisir. Un film imparfait mais émouvant, porté par une Sandrine Bonnaire à fleur de peau.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

L’écrivain américain préféré des français, Douglas Kennedy sera de retour demain en librairie avec La Symphonie du hasard. Un retour-événement car l'auteur de L'homme qui voulait vivre sa vie publie pour la première fois une trilogie.





Côté sorties culturelles, direction Abu Dhabi. On l’a surnommé le Louvre des Sables, le projet a été lancé en 2005, il a suscité controverses et polémiques... Son ouverture était prévue en décembre 2012, puis en 2015, le Louvre d’Abu Dhabi est finalement inauguré ce soir par le président de la République Emmanuel Macron, avant d’ouvrir ses portes au public le 11 novembre.