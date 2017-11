publié le 10/11/2017 à 18:32

Le challenge ne lui fait pas peur. La preuve : neuf ans après le succès de l’album Soul (plus d’un millions de copies vendues), Seal replonge dans les plus illustres tubes du répertoire américain. Exit la soul donc. L’artiste de 54 ans s’attaque désormais au jazz-swing. Le résultat ? Standards, un opus d’une rare élégance.



Pour le concocter, il s’est bien entouré, dans le prestigieux studio Capitol Records, à Los Angeles. Avec lui, des musiciens ayant collaboré avec Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou Ray Charles. Ça tombe plutôt bien : parmi les titres repris, I Put A Spell On You de Nina Simone, My Funny Valentine popularisé par Chet Baker ou encore I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra donc.





"L'atmosphère était incroyable. Cet endroit, c'est une autre époque musicale. On y écrivait les chansons différemment et on les chantait différemment... Et surtout on les arrangeait, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. J'ai vécu une expérience qui n'arrivera plus jamais... C'était tellement gratifiant. Cet album est déjà un succès en ce sens pour moi, dans la manière dont on l'a enregistré", confiait Seal au micro de RTL.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.