publié le 28/10/2017

Elle semble s’être échappée d’un classique de David Lynch. Rousse incendiaire ou blonde électrique, Paloma Faith est une diva excentrique qui cultive un univers rétro mêlant soul et pop avec malice. Petite, elle imitait Etta James et Billie Holiday, ses principales influences. Pas tellement comparable à Adele ou Amy Winehouse, la chanteuse britannique possède néanmoins une belle et grande voix, et signe des textes puissants et authentiques.



Célèbre outre-Manche, Paloma Faith compte déjà trois albums à son actif et a enregistré l’hymne officiel de la dernière Coupe du monde de Rugby en 2015 (World in Union). Elle a surtout marqué les esprits avec ses prestations live. L’auteure-compositrice a interprété deux titres dans Le Grand Studio RTL, aux côtés de Nolwenn Leroy et Kiz.

La Londonienne présente Crybaby, le premier single soul-funky de son quatrième disque, The Architect, attendu en novembre. Paloma Faith a également repris Only Love Can Hurt Like This, une superbe ballade inspirée par le son de la Motown, tirée de A Perfect Contradiction (2014). Le charme opère instantanément.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.