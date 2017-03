publié le 24/03/2017 à 17:37

Valentin Marceau a fait ses premiers très réussis sur la scène du Grand Studio RTL. L'artiste français de 25 ans a interprété deux titres devant Éric Jean-Jean et le public. Une reprise de Résident de la République d'Alain Bashung et Ce que j'attends, son titre dont le clip officiel est sorti il y a quelques semaines. Ce titre est extrait de son prochain album Deux, attendu le 31 mars prochain.



Valentin Marceau a démarré sa carrière en 2006 avec son groupe BoXon. Il a commencé à être connu du public après une interview dans le magazine Rock & Folk. En 2011, le groupe s'est séparé d'un commun accord et Valentin Marceau a commencé une carrière solo en 2013. Il a sorti d'ailleurs un premier album À nos amours et a fait quelques apparitions dans des séries et la comédie musicale Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison-Rouge. Et en 2016, il a co-écrit avec Mickaël Cohen À bout de rêves, le premier album de Slimane, le vainqueur de la saison 5 de The Voice.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.