publié le 24/03/2017 à 17:39

Ancien candidat de la célèbre émission The Voice, Igit se destine à une belle carrière. Avant la sortie de son tout premier album Jouons, le dandy qui ne se déplace jamais sans son chapeau présente en ce moment son nouveau single Joie, un morceau rythmé par des trompettes et enveloppé de sonorités électro. Samedi 25 mars, Igit interprète son nouveau single ainsi que le titre Human de Rag'n'Bone Man dans Le Grand Studio RTL.



Si ce cher Igit n'a pas remporté The Voice lors de sa participation en 2014, il n'en demeure pas moins qu'il a su séduire le grand public avec sa voix rauque et suave. Il a même formé le temps d'un morceau un duo avec la légende du cinéma, Catherine Deneuve. Elle avait même déjà remarqué le chanteur au chapeau dans The Voice et avait confié qu'elle l'adorait déjà.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.