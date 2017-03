publié le 24/03/2017 à 17:35

Un portrait musical de la Méditerranée. C'est ainsi que Julie Zenatti a imaginé l'album Méditerranéennes, projet de 16 reprises qu'elle a entièrement piloté et dans lequel elle a emmené une dizaine d'artistes : Chimène Badi, Sofia Essaïdi, Nawel Ben Kraeïm (lauréate 2016 de Mon Premier Grand Studio), Elisa Tovati, Claudio Capéo, Slimane, Enrico Macias, Lina El Arabi (vue dans la série Kaboul Kitchen sur Canal+) et Samira Brahmia (The Voice, saison 4).



Julie Zenatti a en effet convié de nombreux interprètes d'origine méditerranéenne. C'est avec Chimène Badi, Nawel Ben Kraeïm, Lina El Arabi et Samira Brahmia que l'interprète de Si je m'en sors est venue présenter plusieurs extraits de ce disque événement dans Le Grand Studio RTL.



"C'est un album de partages, de rencontres et de curiosités, a confié Julie Zenatti à RTL. Au départ, tout est parti de l'envie d'explorer la musique des deux bords de la Méditerranée et voir comment un bord répondait à l'autre". C'est ainsi qu'a débuté ce que la chanteuse aime appeler le "voyage" et la personne de Chimène Badi lui est rapidement venue à l'esprit. "C'est impossible de dire non à Julie, c'est quelque chose qui l'habite", a confié l'interprète de Je viens du Sud à RTL.



