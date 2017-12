publié le 16/12/2017 à 11:39

Elle n'a pas 20 ans et déjà tout d'une grande artiste. Naya est venue présenter deux titres, Nightcall et Girl on the Moon, dans le Grand Studio RTL. La jeune femme, aux compositions électro-pop a envoûté le public. Originaire de Libourne, Naya s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission The Voice Kids en 2014. Un tremplin qui lui permet de signer un contrat chez Sony-Columbia. Elle a sorti Blossom, son premier EP, après avoir chanté dans de nombreux festivals pendant l'été et accompagné Jain pour cinq dates.



Avec sa voix affirmée, Naya transporte son public dans un monde fantaisiste et mélancolique. Sur son EP, elle dévoile cinq chansons pop et folk à la guitare. En octobre dernier, elle a d'ailleurs dévoilé son premier clip, Girl on the Moon, qui devrait plonger ses fans dans un rêve éveillé.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.