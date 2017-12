VIDÉO - La Troupe d'"Émilie Jolie" joue 1 titre dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 16/12/2017 à 11:39

"Je m'appelle Émilie Jolie..." Ce début de chanson n'a pas pris une ride. Et en 2018, le public pourra le (re)découvrir avec dans le rôle titre Gloria (en alternance avec deux autres petites filles) de Kids United avec les musiciens de Julien Clerc. L'artiste a d'ailleurs interprété La Chanson d'Émilie Jolie et du Grand Oiseau sur la scène du Grand Studio RTL. La tournée débutera en mars 2018 et l'album du spectacle sera dévoilé au printemps prochain.



Pour La Chanson du hérisson, Gloria est accompagnée de Bruno Desplanches (le Conteur), Djamel Mennane (Le Hérisson), Virginie Ramis (l’Horloge) et des musiciens Marc Vullo et Benoit Chanez. L'occasion pour le public de voyager au pays de la petite fille qui a fait chanter de nombreuses générations.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.