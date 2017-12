Roni Alter - Once Again (LIVE) - Le Grand Studio RTL

publié le 08/12/2017 à 17:57

Un univers touchant et intense. Roni Alter est une artiste à la fois modeste et intense. Une musicienne surdouée, qui a grandi biberonnée par la musique. Fille d’un père et compositeur, sœur d’une metteuse en scène, elle est comme destinée à être dans les milieux artistiques.



Petite, elle apprend le piano, le saxophone, chante dans des chœurs et voyage avec à travers le globe. Avec son père, elle fait des pianos voix sur des compositions créées spécialement pour eux.

La chanteuse d’origine israélienne fait actuellement vibrer tout Paris avec son dernier single, Once Again. Aujourd’hui, elle fait voyager le public avec des morceaux pétris de références pop et jazz, d’Europe et d’ailleurs. Après avoir été bercée par toute la bohème israélienne, c’est désormais elle qui nous transporte musicalement et culturellement jusqu’à Tel Aviv.

Pour son premier disque, elle s’est admirablement bien entourée. Jugez plutôt : à la réalisation, on retrouve Clément Ducol (Vianney, Camille, Christophe) et Maxime Leguil (Radiohead, Justice) au mix. Aussi, le temps de quelques morceaux de cette nouvelle galette, elle a emmené le public du Grand Studio RTL avec elle loin, très loin, dans un ailleurs nappé de merveilles d’exotisme.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.