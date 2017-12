publié le 15/12/2017 à 13:28

C'est un grand artiste de la chanson française qui est venu sur la scène du Grand Studio RTL. Julien Clerc a interprété 7 titres, dont des extraits de son dernier album À nos amours, sous les applaudissements du public. L'artiste n'a pas manqué de faire vibrer l'assistance avec Sous mon arbre, La jupe en laine et On attendait Noël au piano. Il était accompagné de Gloria, l'interprète d'Émilie du conte musical Émilie Jolie. Le spectacle sera de retour sur scène à partir de mars 2018 pour une tournée dans toute la France.



À nos amours, le dernier album de Julien Clerc, a été composé en petit comité amical, pour ne pas dire familial. À la réalisation, on retrouve Calogero, fervent admirateur de l’auteur de Ma préférence. Mais aussi des fidèles de la première heure, comme Carla Bruni ou Maxime Le Forestier. Sans oublier des petits nouveaux, comme Vianney, qui assurait déjà ses premières parties.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.