Alice et Marc forment le duo électrique KIZ. Leur musique, pop-électro, est à leur image, déjantée et colorée. Le groupe a sorti son tout premier album, Des Tours, le 3 mars dernier. La particularité de KIZ, c'est qu'en plus des instruments "traditionnels", ils ajoutent à leurs compositions des sons d'objets du quotidien. Un téléphone portable, une machine à écrire... les possibilités sont infinies pour Alice et Marc.



À l'occasion de la sortie de leur album, KIZ sera en concert le 12 mai à Paris, au Flow. L'occasion pour eux de faire un détour par la rue Bayard, et d'interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL. Armés de ciseaux et d'une brosse à cheveux, Alice et Marc, accompagnés de leurs musiciens, sont venus présenter un extrait de leur dernier album, Des Tours, et une reprise du tube d'Ed Sheeran, Shape Of You.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.