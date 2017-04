publié le 07/04/2017 à 17:40

James Blunt, inimitable interprète de You're Beautiful, a dévoilé le 24 mars dernier son nouvel et cinquième album, baptisé The Afterlove. Après des semaines de teasing sur les réseaux sociaux, les fans ont pu découvrir le "nouveau" James Blunt. Plus électro, l'album compte 13 morceaux inédits, souvent loin du style qui avait fait le succès du Britannique. Si le style surprend, les fans peuvent se réjouir de retrouver la voix si reconnaissable du chanteur de 43 ans.



Un retour tonitruant pour James Blunt donc, qui est venu présenter quelques-uns de ses nouveaux titres dans Le Grand Studio RTL. Accompagné par son guitariste, le chanteur de Goodbye My Lover a même joué lui-même à la fois du piano et de la guitare. James Blunt a donc interprété Bartender, Don't Give Me Those Eyes et Love Me Better, trois singles de son nouvel album, The Afterlove.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.