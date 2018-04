publié le 12/04/2018 à 13:38

Le 22 mars dernier, Céline Dion annonçait l'annulation de plusieurs concerts à Las Vegas. La cause : l'autophonie dont elle souffre. Le trouble auditif peu connu du grand public, l'est en revanche des ORL, souligne franceinfo. Selon la coach vocale de Céline Dion, contactée par le Journal de Montréal, "elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son cœur battre très fort et sa respiration très forte". De plus, l'autophonie l'empêche d'entendre correctement les instruments. Impossible donc pour elle de chanter.



C'est la trompe d'Eustache, située dans l'oreille, qui est responsable de ce mal. La trompe relie la paroi antérieure de l’oreille à l’arrière du nez. Sauf que lorsqu'elle se bouche, "cela crée une caisse de résonance dans l'oreille". L'effet est très proche de celui que l'on ressent quand on a le nez bouché lors d'un rhume où quand nos oreilles se bouchent en avion.

La chanteuse devrait subir une intervention chirurgicale bénigne, consistant en la pose de yoyos. Les médecins devraient ainsi lui percer le tympan afin d'installer un petit système de drainage, permettant le rééquilibrage des pressions.