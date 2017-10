Véronique Sanson : un nouvel album digne, dingue et impressionnant

publié le 27/10/2017 à 09:31

L'inépuisable Amoureuse des Français est de retour avec un 15 album studio. Avec Dignes, dingues, donc..., Véronique Sanson livre un nouveau disque vigoureux et véhément. L’artiste renoue alors avec ses thèmes favoris : les idylles avortées, le passé, le désir, l’alcool et la mort.



Encore la même rengaine ? Même pas. Dans cette galette, composée de dix pistes, un éclectisme musical détonnant, avec tant de différents styles (ou de sons de cloches si l’on aime se fier au titre) qui n’est pas sans évoquer la fièvre des années 70.



Toutefois, et c’est assez rare pour être souligné, la chanteuse laisse apparaître dans ce nouvel album des touches mutines et joyeuses. Preuve étant, La Loi des poules, jazz vocal qui clôture l’album et qui fait office de fable délurée. Quant à la voix, comme immuable, elle est toujours aussi puissante.