Découvrez les 12 disques sélectionnés pour l'Album RTL de l'année 2017

publié le 27/10/2017 à 09:00

C'est un prix à la saveur toute particulière : depuis dix ans, RTL invite auditeurs et internautes à élire leur Album RTL de l'année. Pour départager les 12 disques nominés, tous remarquables et incontournables, il suffit de voter pour RTL.fr, sur la page consacrée à l'album RTL de l'année.



Du 27 octobre jusqu'au 12 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL. À noter que tous sont signés d'artistes francophones, et sont sortis entre le 1er septembre 2016 et le 30 octobre 2017. Alors, qui succédera à Renaud, le grand lauréat de l'année dernière ? C'est à vous d'en décider.



Voici les albums en compétition : & de Julien Doré, Dignes, Dingues, Donc... de Véronique Sanson, Petite amie de Juliette Armanet, Volver de Benjamin Biolay, Pourvu de Gauvain Sers sans oublier l'opus éponyme de Vianney.



Les six autres galettes pré-sélectionnées sont : Liberté Chérie de Calogero, Gemme de Nolwenn Leroy, Belem de Laurent Voulzy, 13 du groupe Indochine, Anticyclone de Raphael et enfin À nos amours de Julien Clerc.

Voter pour votre disque préféré pourrait vous permettre de faire partie du jury final, qui décidera quel album élire entre les cinq derniers retenus, du 20 novembre au 3 décembre. Le résultat sera annoncé dans Laissez-Vous Tenter le jeudi 7 décembre et sur RTL.fr