REPORTAGE - Le festival Sacrées journées invite les religieux à écouter des chants typiques, mais pas dans le lieu approprié.

> Strasbourg : comment la musique sacrée réunit les religions Crédit Média : Yannick Olland Télécharger

par Yannick Olland , Ludovic Galtier publié le 05/02/2017 à 10:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le festival s'appelle Sacrées journées, il se déroule à Strasbourg chaque année depuis cinq ans. Le principe : interpréter des chansons cultuelles, mais pas dans le lieu approprié. Autrement dit, on retrouve des mantras bouddhistes dans un temple protestant, des derviches tourneur à la cathédrale, les prières soufies à la synagogue et une chanteuse juive à la Grande mosquée. Voilà le miracle de ce festival strasbourgeois. "Dans le contexte actuel, je crois que c'est un message très important", note Jean-Louis Hoffet, président du festival. "Je crois qu'au-delà des mots et des dogmes, la musique permet les rencontres pacifiques. On enrichit sa propre foi en écoutant et en essayant de comprendre les religions des autres."



Le festival fait toujours grincer des dents les traditionalistes dans chacune des religions. Il faut convaincre que c'est possible d'accueillir de la musique sacrée d'autres horizons. Il faut négocier avec les responsables religieux.

Chaque religion pose ses conditions

Par exemple, à la Grande mosquée de Strasbourg, les instruments sont interdits. "Les liturgies, la manière de prier des musulmans, n'autorisent pas d'instruments de musique, c'est tout", explique un aumônier musulman au micro de RTL. À la synagogue, autre interdiction : pas de femmes montent sur scène. Autre restriction : les chorales chrétiennes doivent adapter leur répertoire. Gérard Dreyfus, vice-président du Consistoire israélite du Bas-Rhin la justifie. "Nous ne pouvons pas accepter des chants chrétiens typiques dans une synagogue. Les rabbins ne veulent pas." À la synagogue, en revanche, les chants musulmans présentent moins d'interdits. La musique sacrée pour faire tomber les murs et les préjugés.