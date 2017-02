publié le 19/02/2017 à 11:45

Dans la petite ville de Saint-Christophe-du-Ligneron en Vendée, un concert de rock a dû être annulé au tout dernier moment samedi 18 février en raison d’une menace terroriste. La mairie, la gendarmerie et le président du festival Lignerock ont reçu un appel anonyme jugé suffisamment inquiétant pour que la préfecture demande l’annulation de la soirée qui devait réunir 400 personnes.



"C’était un appel masqué bien ciblé. Sur les trois, le message était le même: il va y avoir un bain de sang à Saint-Christophe-du-Ligneron ce soir", explique David Bordet, l’un des organisateurs, au journal Ouest-France. L’alerte antiterroriste a été déclenchée rapidement. "Ils nous ont fait sortir immédiatement, poursuit David Bordet. On a tout laissé en plan, tout le matériel, et on a dû annuler le concert et dire à tout le public de rentrer. Ils ont installé un périmètre de sécurité : il fallait qu’il n’y ait plus personne sur le kilomètre aux alentours de la salle."

La salle de spectacle a été mise sous scellée pour sécuriser le périmètre. Aucun incident n’a eu lieu dans la soirée. "Ça paraît assez hallucinant. S’ils voulaient faire peur, ils ont réussi leur coup. Si c’était un canular, il a réussi son coup aussi. C’est la seule décision qui pouvait être prise", regrette Philippe Guillot, qui fait partie de l’organisation du festival Lignerock, contacté par RTL.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incident et découvrir le ou les auteurs des appels qui ont précipité l’annulation du concert.