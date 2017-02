publié le 06/02/2017 à 16:31

C'est le premier grand festival de l'été. Un événement à la fois festif et militant. Les organisateurs de Solidays ont dévoilé lundi 6 février les premières têtes d'affiche de l'édition 2017 : les Britanniques de The Prodigy, le groupe de rock français le plus en vogue du moment La Femme et le trio de hip-hop de Brooklyn Flatbush Zombies.



Deuxième festival français après les Vieilles Charrues, la manifestation mêle musique et prévention contre le sida. Programmée du 23 au 25 juin par l'association Solidarité Sida, la 19e édition se déroulera comme d'habitude sur l'hippodrome de Longchamp. L'an dernier, Solidays avait établi un record de fréquentation avec 202.000 festivaliers en trois jours, soit 20.000 spectateurs de plus qu'en 2015, une année déjà record.

Le dispositif prévu est impressionnant, les concerts seront répartis sur 9 scènes. Sont attendus : la nouvelle sensation Kungs, petit prodige de l'électro française qui s'est notamment produit dans Le Grand Studio RTL. L'artiste de 19 ans connaît une ascension fulgurante grâce à son tube This Girl, le poids lourd de la techno Vitalic de retour avec un nouvel album, le collectif Boulevard des airs, et le rappeur franco-rwandais Gaël Faye. La chanteuse Imany et le trompettiste Ibrahim Maalouf sont également annoncés.



D'autres artistes seront dévoilés prochainement. 25.000 "Pass 3 jours" à 39 euros seront disponibles dès mardi 7 février à midi. Chaque année, les fonds recueillis à Solidays permettent à Solidarité Sida de mettre en place des actions de prévention et de soutenir les malades dans plus de 20 pays.

L'affiche de l'édition 2017