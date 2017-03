Sampha interprète 2 titres dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 10/03/2017 à 17:46

On l'a découvert sur des titres de Drake, Solange Knowles ou encore de Kanye West, il vole désormais de ses propres ailes. Le Londonien Sampha présente en ce moment son premier album Process, sorti au mois de février. Il nous a fait l'honneur de sa présence dans Le Grand Studio RTL pour y interpréter en live deux de ses morceaux, 17 days et Like the piano.



Chanteur à la voix singulière, âgé de 28 ans, le soulman Sampha rencontre déjà un franc succès dans sa carrière solo. Son album très personnel et salué par la critique, ce Britannique d'origine africaine (Sierra Leone) n'a pu l'envisager qu'après le décès de sa mère, il y a deux ans maintenant. Il en interprète deux titres dans Le Grand Studio RTL, aux côtés des Fréro Delavega et de Jil Caplan, et sera sur scène de La Cigale le 11 mars.

