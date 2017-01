Alors que le duo s'apprête à se séparer définitivement, Jérémy Frérot devrait bientôt s'essayer à la comédie avec Christian Clavier et Josiane Balasko.

13/01/2017

C'est la nouvelle qui a brisé le coeur des fans. En novembre dernier, Jérémy Frérot et Florian Delavega, les deux moitiés du duo à succès Fréro Delavega, annonçaient la fin de leur collaboration. Mais l'un des deux membres a déjà trouvé de quoi rebondir. Si Jérémy Frérot déserte les salles de concert, c'est pour investir les plateaux de tournage ! En effet, le chanteur devrait être à l'affiche du prochain film de Fabien Onteniente, l'homme derrière des succès tels que Camping et Disco.



C'est le réalisateur lui-même qui a évoqué ce projet dans les colonnes de VSD. Le film s'intitulera 100 % bio, et réunit déjà une belle distribution : Christian Clavier y campera un charcutier basque marié à Maïtena, une coiffeuse interprétée par Josiane Balasko. Lorsque leur fille revient de Paris pour annoncer qu'elle est enceinte de son compagnon, un bobo vegan, le choc des cultures est "explosif".



L'ancien Fréro Delavega sera "Mikael, l'un des enfants du couple Clavier-Balasko. Il jouera un surfeur très cool, très proche des altermondialistes". Si la carrière de Jérémy Frérot semble prendre un tournant inattendu, on ignore de quoi sera fait le futur de son ancien acolyte. En novembre dernier, Florian Delavega confiait avoir "envie de faire les choses différemment, de revenir à quelque chose de plus artisanal". De nouveaux projets auxquels il pourra se consacrer après le dernier concert du duo, prévu le 10 juin 2017 à Bordeaux.