publié le 13/04/2017 à 10:19

Ils sont deux jeunes acteurs à succéder à Olivia Newton-John et John Travolta, dans les rôles mythiques de Danny et Sandy. Il s'agit de Alyzée Lalande et de Alexis Loizon, tous les deux la vingtaine.



Lors d'une rencontre dans le centre de Paris, mercredi 12 avril, les deux acteurs étaient déjà coiffés et habillés comme dans les années 70. La ressemblance est frappante avec le duo original. Des personnages qu'ils avaient adoré dans leur télé. "Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise (...) J'étais fan de Grease, je suis toujours fan, j'adore les chansons", a confié Ayzée Lalande au micro de RTL. "Travolta c'était mon idole numéro 1 et c'est ce qui m'a donné le goût de la comédie musicale, a souligné Alexis Loizon. Je conçois la responsabilité de reprendre un tel rôle car les gens, avant de penser au rôle de Danny, pensent à Travolta dans Grease".

Les deux jeunes artistes connaissent bien les productions de Stage. Tous les deux ont fait leurs armes au Théâtre Mogador. Alexis Loizon y a d'ailleurs joué dans La Belle et la Bête. Un rôle qui lui a offert une belle opportunité car il a intégré le casting du long-métrage qui dépassera cette semaine le milliard de dollars de recettes dans le monde. Comment le Frenchy est-il arrivé à Hollywood ? "J'ai eu beaucoup de chance cette année-là en faisant Gaston dans La Belle et la Bête parce que le réalisateur du film, Bill Condon, était venu voir le spectacle et m'a proposé un rôle dans le film. Je suis très content du résultat", a raconté Alexis Loizon. Lui sera Danny Zuko et Alyzée Lalande sera Sandy Dumbrowski dans Grease, dès le 28 septembre au Théâtre Mogador à Paris.