Michel Legrand sort son premier disque classique

publié le 13/04/2017

Michel Legrand, du haut de ses 85 ans, sort son tout premier disque classique. Il s’agit de deux concertos, l’un pour piano, l’autre pour violoncelle avec orchestre philharmonique. Deux œuvres pleines de mouvement et d’énergie comme toujours chez celui qui a travaillé comme arrangeur et orchestrateur pour Maurice Chevalier, Barbara Streisand, Franck Sinatra, Yves Montand, Henri Salvador et bien d’autres.



Il est lui-même au piano dans cette œuvre où il revendique une "pulsation stravinskienne". Il y a du Gershwin et du Bernstein dans cette musique, parfois quelques touches de jazz et de chanson. Tout cela est ancré en Michel Legrand : rappelons qu’au conservatoire il a suivi plusieurs années les cours de la formidable pianiste et pédagogue Nadia Boulanger, recevant une véritable formation classique, avant de composer les mythiques musiques de film qu’on connaît, Les Parapluies de Cherbourg en 1964, Les Demoiselles de Rochefort en 1967. Il a aussi obtenu un Oscar de la meilleure musique pour l’Affaire Thomas Crown avec Steve McQueen en 1968. Le lyrisme, l’entrain, la joie communicative qui émane de son piano dès qu’il joue sont à retrouver sur cet album.

Un boulimique de travail

La pochette de l'album de Michel Legrand Crédit : Sony Classical

La deuxième œuvre qui figure sur l’album est un concerto pour violoncelle, un peu moins séduisante, peut-être parce-que le violoncelle, contrairement au piano, n’est pas son instrument fétiche. Cette œuvre-ci est plus en gravité, plus en retenue. Michel Legrand n’a jamais cessé de composer, et parvient à conserver une fraîcheur, une jeunesse. La recette selon lui est de rester curieux artistiquement, de continuer à s’émerveiller de chaque son, ne pas chercher à tout analyser, et de laisser s’exprimer l’imagination et l’émotion pour surtout ne jamais se lasser et continuer à être créatif.

Probablement aussi que sa boulimie pour le travail le maintien en forme. Il a beaucoup de projets en cours : bientôt une comédie musicale, un spectacle musical avec Natalie Dessay, il y a les 50 ans des Demoiselles de Rochefort au Grand Rex à Paris en septembre, et puis c’est un jeune marié aussi : il a épousé la comédienne Macha Méril il y a seulement trois ans ! Voilà peut-être le secret de cette vitalité. Le premier album classique de Michel Legrand est paru chez Sony.

Henri Demarquette sort un très bel album

Le violoncelliste Henri Demarquette, vient lui aussi de sortir un très bel album. Il s’appelle Vocello, contraction de voce et cello : l’idée est de marier les voix d’un chœur a capella avec celle du violoncelle. Un concept pour lequel le musicien s’est associé avec l’ensemble vocal Sequenza 9/3. Sauf que personne ou presque n’a jamais composé pour ce drôle de duo.



Henri Demarquette a donc commandé des créations à des compositeurs contemporain et des arrangements d'œuvres de la Renaissance comme When I am laid in earth de Purcell. Un nouveau répertoire est né avec Vocello, grâce à Henri Demarquette, c’est superbe, l’album est paru chez Decca. À leur façon, Demarquette et Legrand sont donc un peu deux débutants.