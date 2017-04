John Legend : "'La La Land' est un film magnifique, universel"

publié le 13/04/2017 à 10:49

C'est l'une des plus belles voix de sa génération. En 2013, John Legend a signé un tube mondial avec All Of Me, dont le clip a été visionné plus d'un milliard de fois sur Internet. Quatre ans plus tard, il vient de publier son cinquième enregistrement intitulé Darkness And Light avec pas moins de 14 morceaux.



Darkness And Light est une très jolie collection de chansons R&B, dans la pure tradition du rhythm and blues, cette musique inventée par les afro-américains dans les années 40. Un genre que John Legend revendique : "Je crois que le R&B est à une bonne place aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes artistes très intéressant que j'écoute, a-t-il confié au micro de RTL. C'est un genre très vivant car il reflète les problèmes que vivent encore ma communauté aujourd'hui. On peut les ignorer pour une chanson, mais je crois que si vous faîtes un disque sans effleurer ce qui se passe autour de vous, ça sera un petit peu incomplet. Il y a aussi dans le R&B la volonté d'être bienveillant, honnête et authentique aussi".

On a pu voir aussi récemment John Legend dans le film déjà culte La La Land. Un phénomène que John Legend n'avait pas du tout anticipé. "Je ne pensais pas que ce serait un joli film quand j'ai vu les premiers montages en post-production. Et chaque fois que je revenais, ça devenait de mieux en mieux… Et c'est devenu une chose magnifique", a livré le chanteur, devenu entre temps ami avec Damien Chazelle, le réalisateur du film. "Je suis tellement heureux que sa vision soit devenue réalité. La musique est géniale. Il y a une vraie direction d'acteurs. Et les thèmes sont universels, a-t-il analysé. L'idée de poursuivre un rêve avec passion et créativité, l'idée que l'amour parfois ça ne marche pas, particulièrement quand cela entre en conflit avec ta carrière. Le film a exploré ces thèmes avec honnêteté et surtout une pointe de fantaisie et de beauté".



Le nouvel album de John Legend s'appelle Darkness & Light. Le chanteur sera en concert à Bercy le 4 octobre 2017.

> John Legend - Love Me Now Durée : | Date : 13/04/2017