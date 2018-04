Kendji Girac séduit avec une touche urbaine, Sting revient au reggae avec Shaggy

publié le 20/04/2018 à 11:24

Deux ans et demi après l'album Ensemble, Kendji Girac dévoile ce vendredi 20 avril le premier extrait de son troisième album. Un nouvel opus très attendu par les fans de l'artiste, qui paraîtra le 31 août prochain.



Vainqueur du télé-crochet The Voice en 2014, le jeune chanteur a écoulé plus de 2,5 millions de disques en quelques mois. Un incroyable phénomène suivi d'une tournée des Zéniths. L'artiste qui fêtera ses 22 ans en juillet prochaine peaufine encore ses nouvelles chansons. Il a notamment été aux États-Unis pour faire évoluer sa gipsy pop vers des sonorités plus urbaines mais toujours teintée d'espagnol et de guitares flamboyantes.

Pour l'occasion, Kendji Girac présente pour RTL sa toute nouvelle chanson intitulée Maria Maria. "C'est l'histoire d'une fille, elle est magnifique et elle hante mes pensées. Mais à chaque fois que je lui cours derrière, elle s'envole donc je suis toujours à sa recherche", raconte le jeune chanteur. "C'est une chanson d'amour avec un style un peu plus urbain".

Parmi les nouveaux titres de cet album, on y retrouvera deux ou trois chansons signées Vianney. Après la sortie de ce nouveau disque, Kendji Girac sera de retour sur les routes de France en 2019.

Sting revient au style reggae avec Shaggy

L'actualité musicale de ce vendredi 20 avril est également marquée par la sortie du nouvel album de Sting. L'ex-leader de Police a enregistré un disque avec le chanteur jamaïcain Shaggy.



Le projet intitulé 44/876 est une référence aux indicatifs téléphoniques de leur pays d'origine, à savoir le 44 pour la Grande Bretagne et 876, celui que l'on compose pour joindre l'île des Caraïbes. Les deux artistes ont écrit les douze chansons à quatre mains. Parmi elles, on retrouve le titre Morning Is Coming.



Pensé à la Jamaïque mais enregistré en six semaines à New York, cet album n'est pas si étonnant pour Sting. Avec son groupe Police, il avait sorti de nombreux morceaux teintés de reggae comme Walking On The Moon (1979). Dans ce disque, le musicien va beaucoup plus loin en fusionnant son rock aux riffs chaloupés du reggae. "C’est une coentreprise! C’est vraiment une lettre d’amour entre deux îles", assure le chanteur britannique.



Sting et Shaggy se produiront dans plusieurs festivals cet été, notamment au Fnac Live à Paris le 6 juillet et aux Arènes de Nîmes le 17 juillet.