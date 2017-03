publié le 06/03/2017 à 11:43

Kendji Girac va clore une séquence de deux années triomphales ce vendredi 11 mars avec un concert à l'AccorHotels Arena. En deux ans, il a sorti deux albums, vendu plus de 2 millions de disques et donné près de deux cents concerts.Et on l'a vu le 3 mars sur la scène du Zénith de Toulouse pour le concert des Enfoirés, retransmis sur TF1 et RTL. Révélé dans The Voice en 2014, le chanteur est devenu l'un des artistes favoris des Français. Sorti en 2015, son deuxième album Ensemble a encore trouvé 326.000 acheteurs l'an dernier, soit le 6e disque le plus vendu en France.



Et Kendji Girac publiera l'enregistrement live de sa tournée le 17 mars. Après plusieurs mois sur les routes, il veut savourer sa dernière semaine avec ses fans, avant une pause : "Grâce à Dieu, j'ai de plus en plus de fans qui me suivent sur les concerts. J'ai envie de profiter autant qu'ils sont là, avant les vacances. Cela va faire un petit vide, j'ai envie d'aller très loin, peut-être aux États-Unis pour enregistrer un album", confie l'artiste au micro de RTL.

Un troisième album peut-être enregistré outre-Atlantique, mais pas entièrement en espagnol. Kendji Girac a expliqué que c'était trop tôt pour oser un tel pari même s'il en rêve. Sa gispy-pop a séduit immédiatement le grand public à l'été 2014. "C'est que du bonheur, je le vis bien. J'ai eu deux belles années et j'espère en avoir d'autres. Mais, les critiques sont dures à vivre, c'est blessant alors qu'on essaye de faire rire les gens avec la musique. Cela me donne envie de faire des chansons encore plus belles", poursuit Kendji Girac.

Bientôt au cinéma et au Musée Grévin

Kendji Girac fera une apparition dans Chacun sa vie de Claude Lelouch, attendu au cinéma le 15 mars prochain. Ce sera un clin d’œil très attendu : "Je n'ai pas été acteur, c'est juste un concert qui passe pendant le film avec Johnny Hallyday. Mais, j'aimerais beaucoup tourner dans un film. En attendant la sortie du film, Kendji Girac sera en concert à l'AccorHotels Arena le 10 mars et il entre aussi au Musée Grévin cette semaine.