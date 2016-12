Miley Cyrus, Springsteen, Police dans 100 % live

REPLAY - Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 25 décembre.

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 25/12/2016 à 16:01

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

CHARLES AZNAVOUR - Je m'voyais dejà - - (live Palais des Sports 2015)



BARBARA PRAVI - Lili sans sommeil - (live grand studio du 26 Novembre 2016)

ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY - Le rêve du pêcheur - (Live grand studio du 20 Juin 2015)

MARINA KAYE - Stay -(live grand studio du 13 décembre 2014)

BOULEVARD DES AIRS - Ce gamin-là - (live grand studio du 21 Mai 2016)

MURRAY HEAD - Avalon - (live grand studio du 26 Octobre 2012)

ALAIN CHAMFORT - Géant -(live grand studio du 16 Juin 2012)

ANGGUN - Quelques mots d'amour - (live grand studio du 14 Février 2015)

MILEY CYRUS - Silent Night - (2015)

> Miley Cyrus - Silent Night (A Very Murray Christmas)

Invitée de l'émission spéciale "A Very Murray Christmas" sur Netflix, présenté par Bill Murray et réalisé par Sofia Coppola, Miley Cyrus a bluffé tout le monde une fois de plus en proposant sa version de "Silent Night". Un show réunissant les plus grandes stars américaines dont Georges Clooney, Chris Rock et le groupe Phoenix.

Le live préféré de Patricia Attia et de Bernard Meneguzzi

Le live préféré de PATRICIA ATTIA : Bruce Springsteen - Hungry Heart - (live 1975 -1985)

Le live préféré de BERNARD MENEGUZZI : POLICE - Walking on the moon - (live 1979)

Les grands albums live : Francis Cabrel : D'une ombre à l'autre en 1991

FRANCIS CABREL - Petite Marie -

Extrait de l'album live «D'une ombre à l'autre » qui retrace les deux tournées que Francis Cabrel entreprit à la suite de son album Sarbacane : le Sarbacane Tour et sa formule acoustique.



Après le succès de l’album "In Extremis" et une tournée 2015-2016 qui s’est jouée à guichets fermés, retrouvez les plus belles chansons de Francis Cabrel en live dans un album 2CD + DVD (et 2CD+Blu-Ray)

avec l'intégralité du concert, enregistré lors de "L’In Extremis Tour" et filmé au Forest National à Bruxelles les 4 & 5 mars 2016. Un documentaire exceptionnel sur les coulisses de la tournée, avec les interventions de Carla Bruni, Julien Doré, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Serge Lama, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Renan Luce et Pascal Obispo.

> Francis Cabrel - Partis pour rester - RTL - RTL

Francis Cabrel interprète en live le titre "Partis pour rester" issu de son nouvel album "In Extremis" dans Le Grand Studio RTL. Une émission présentée par Eric Jean Jean.

