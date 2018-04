publié le 19/04/2018 à 18:09

De la musique pour tous les goûts. Les organisateurs du Fnac Live ont révélé jeudi 19 avril les premiers noms de leur programmation du festival. Parmi les vedettes annoncées pour cette huitième édition, Sting et Shaggy seront en haut de l'affiche pour leur unique date française, à Paris.



Le festival musical qui compte une trentaine de concerts gratuits, se déroulera les 5, 6 et 7 juillet prochains sur le parvis de l'hôtel de Ville. Outre ces stars internationales, on retrouve aussi des artistes de scène française comme Dominique A, Gaël Faye, Jeanne Added ou encore l'actrice Françoise Fabienne qui présentera aussi quelques titres de son premier album. La jeune génération sera aussi représentée avec le prodige de l'électro Petit Biscuit et le rappeur Sopico.

Une sélection musicale qui devrait ravir les festivaliers et amoureux de la musique. La programmation complète de l'événement sera dévoilée au mois de juin prochain.

¿ Le #FnacLiveParis revient les 5,6 et 7 juillet 2018 à l'Hôtel de Ville de @Paris ! Découvrez en vidéo les premiers noms des artistes présents au festival ¿ ¿ https://t.co/jdzbAu6pTQ pic.twitter.com/y3YtLCshPD — Fnac (@Fnac) 19 avril 2018