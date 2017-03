Gaëtan Roussel dans la première heure

publié le 13/03/2017 à 01:01

En 1997 le grand public découvre un groupe rock dominé par une voix hors norme qui chante des textes ciselés sorte de poème rock, si ce titre n'avait pas déjà été utilisé par Charlélie Couture. Ce groupe c'est Louise Attaque, la voix qui est aussi auteur compositeur, c'est Gaëtan Roussel. Il ne se reposera pas sur le succès du groupe qui devient une référence de la scène rock française. Il forme un autre groupe, Tarmac, écrit et travaille pour les autres, dont une rencontre qui le marque durablement, celle d'Alain Bashung pour "Bleu Pétrole", le dernier album de cet artiste avec lequel il partage un certain goût de la discrétion. Car Gaëtan Roussel est discret. Discrétion qui se vérifie encore dans le projet Lady Sir, duo avec Rachida Brakni, chanson pour la première réalisation de la comédienne, "De sas en sas". Gaëtan Roussel offre son talent à écouter à lire à voir, mais reste pudique sur sa vie. Un léger voile est soulevé dans cette première heure de la semaine intime, entre animateurs d'une même antenne.

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Gaëtan Roussel qui va évoquer sa carrière, son premier livre, son nouveau projet Lady Sir.

> Lady Sir - Je ne me souviens pas (Session Live)

La playlist de Gaëtan Roussel

1 - VELVET UNDERGROUND – Sunday morning

2 - ALAIN BASHUNG – Je t'ai manqué

3 - LOUISE ATTAQUE – Tu dis rien

4 - RACHIDA BRAKNI/GAETAN ROUSSEL – Le temps passé

5 - DAVID BOWIE – Space Odity

Dire au revoir Gaëtan Roussel