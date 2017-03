IAM dans la première heure

publié le 06/03/2017 à 01:01

IAM : Akhenaton, Shurik'n, DJ Kheops, Kephren et Imhotep, revient avec un nouvel album "Révolution : rêve & évolution, chez Defjam, et bien sûr une tournée qui débutera le 8 Novembre à Amneville, le 16 Novembre à Marseille, et les 24 et 25 Novembre à Paris.

Depuis leur début en 1989, le groupe IAM n'a jamais cessé de composer, plus de 250 concerts au compteur, ils ont su résister à un succès qui peut brouiller la vision, aux médias qui caricaturent en boucle, à la télé réalité, à internet. Le hip hop est né, il y a longtemps de l'autre côté de l'Atlantique et tout était déjà écrit pour Akhenaton, Shurik'n, Imhotep, DJ Kheops, et Kephren. Leur nouvel album Révolution est une déclaration d'amour à la musique, la leur, la nôtre, rap, reggae, soul, funk. Enregistré entre la Cosca, en Thaïlande, et à New-York. 19 chansons dans lesquelles IAM préfère au passé, le présent et le futur. Un album 100% maison : IAM est prêt et comme dit un proverbe chinois : "Avant de la révolution, réforme ton coeur".

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est le groupe IAM qui va évoquer sa carrière, leur premier séjour à New-York, et leur nouvel album Révolution qui vient de sortir.

La playlist d' IAM

1 - IAM - Monnaie de singe - Extrait de leur nouvel album Révolution

2 - ALICIA KEYS - Empire State of mind

3 - STEVIE WONDER - Superstition

4 - SOUL II SOUL - Keep on movin

5 - IAM - Grand rêve, grande boite - Extrait de leur nouvel album Révolution.

iam-image concert