Ils figuraient pourtant parmi les favoris des bookmakers. Émilie Satt et Jean-Karl Lucas, alias Madame Monsieur ont finalement terminé à la 13e place lors du grand concours de l'Eurovision 2018. Le duo, qui représentait la France, a défendu corps et âme sa chanson Mercy, qui raconte l'histoire d'une petite fille née sur le bateau Aquarius qui vient en aide aux migrants sur la Méditerranée.



C'est la candidate d'Israël qui a remporté le concours, avec sa chanson féministe intitulée Toy, qui se moque des hommes se comportant comme des coqs. Alors forcément, quelques minutes après le show, le duo français a confié sa déception au micro de RTL, parlant néanmoins d'une expérience "extraordinaire".

"Il y a de la déception, on avait l'espoir de faire un meilleur résultat mais on est fiers parce qu'on a pris l'Eurovision au sérieux, on a tout vécu à 200%", explique Jean-Karl Lucas. "On a bossé comme des dingues, on a fait ce qu'on a pu pour porter ce message, cette histoire, le plus haut possible. On n'aurait pas pu faire mieux de toute façon", reconnaît le guitariste.

"On a quand même un peu cru aux bookmakers", ajoute sa compagne Émilie Satt, elle aussi un peu déçue. "Mais quand on prend deux secondes de recul, l'idée de gagner un concours européen avec une chanson qui parle de ce sujet-là, c'était peut-être un peu utopique", glisse la chanteuse. "Mais on y a cru parce que l'histoire était belle", poursuit-elle.



En tout cas, le duo l'assure, il ne "regrette rien". "On a fait ce qu'on voulait faire, c'était une expérience folle, incroyable", conclut Émilie Satt, qui se satisfait d'avoir "touché le coeur de plein de gens sur toute la planète".