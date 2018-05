publié le 13/05/2018 à 01:34

Elle était l'une des favorites de la compétition et elle l'a gagnée haut la main. La chanteuse israélienne Netta Barzilai est la grande gagnante de l'Eurovision 2018. Avec son titre Toy, qu'elle décrit comme "le réveil du pouvoir féminin et de la justice sociale, dans un emballage joyeux et coloré" sur le site Wiwiblogs, Netta a fait sensation sur la scène de l'Altice Arena à Lisbonne.



La jeune femme de 25 ans a totalisé 529 points. C'est la quatrième fois qu'Israël remporte l'Eurovision après 1973, 1978, 1979 et 1998. Et cette année, c'est grâce à une chanson inspirée par le mouvement #MeToo.

À 25 ans, Netta a donc déjà une grande carrière. Elle est née à Hod HaSharon, une ville située en périphérie de Tel Aviv. Elle part ensuite au Nigéria avec sa famille pendant quatre ans, avant de retourner en Israël.

Une artiste engagée

Netta a fait partie du mouvement de jeunesse Hanoar Haoved Véhalomed, puis Tarbut, avant de faire son service militaire obligatoire où elle rejoint un groupe de musique. "J'aime mon pays. Merci d'avoir accepté les différences entre nous, merci d'avoir choisi la diversité, on se voit l'année prochaine à Jérusalem", a confié la jeune femme sur la scène de l'Eurovision. Des paroles très patriotiques

Elle a étudié la musique jazz, contemporaine et électronique. En février dernier, Netta remporte la saison 5 du télé-crochet musical HaKokhav HaBa. Une victoire qui lui permet de se présenter au concours de l'Eurovision. En mars dernier, Netta dévoile le clip de Toy, qui devient très populaire : plus de 20 millions de vues.